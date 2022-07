Het is niet de eerste keer dat de woonboot van Henk op het droge ligt: ‘Maar het is wel angstaanjagend’

indebuurt Kedeng kedeng: zo lang rijdt er al een trein tussen Arnhem, Utrecht en Amsterdam

Wie is er niet een keer in de trein gestapt op station Arnhem centraal? Het is zo vanzelfsprekend om de trein te nemen naar bijvoorbeeld Utrecht, Amsterdam of Nijmegen. Maar hoe lang is Arnhem eigenlijk al aangesloten op het Nederlandse spoornetwerk?

26 juli