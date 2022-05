Het is vijf voor twaalf voor het Renkums Beekdal, een gebied dat de potentie heeft voor werelderfgoed

Het Renkums Beekdal is volgens Mathieu Pinkers de plek waar in Nederland de meeste regen valt. ,,Toch is het kurkdroog’’, zegt de voorzitter van Stichting Renkums Beekdal. ,,We moeten nu wat doen, want het gaat hard bergafwaarts met dit bijzondere gebied. Het is hier het paradijs. In het beekdal is zelfs een plek die letterlijk zo heet.”