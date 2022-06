Het kwik boven de 30 graden? Waterijs voor ouderen en nevel voor de zwijntjes in Burgers’ Zoo

ARNHEM - We konden donderdag al even proeven aan de hitte die vrijdag en zaterdag doorzet. Dertig graden en de gevoelstemperatuur ligt nog hoger. Ouderen en kwetsbaren hebben daar éxtra last van. Dus: goed drinken, een waterijsje of kopje bouillon. En doe als de dieren in Burgers’ Zoo: zoek de schaduw op en maak je vooral niet te druk.

In de woonzorgcentra van de Driegasthuizengroep is het hitteprotocol nog niet afgekondigd: dat gebeurt pas als het vier dagen achter elkaar boven de 27 graden is, vertelt een zegsman. ,,Zondag koelt het alweer af, dus de extra ijsjes en bouillon zijn nog niet nodig. We gaan wel extra water aanbieden. Genoeg drinken is zeker voor ouderen belangrijk.”

Extra goed in de gaten



Bij de verpleeghuizen van Attent Zorg en Behandeling trekken ze de waterijsjes wel direct uit de vriezer bij temperaturen boven de 27 graden.

,,Ons hitteprotocol is iets scherper dan de landelijke richtlijnen: dus bieden we de komende dagen een ijsje, bouillon of een fris stukje watermeloen aan. We letten erop dat bewoners binnen blijven en houden de meest kwetsbaren - die bedlegerig of terminaal zijn - extra goed in de gaten. Warmte kan gezondheidsklachten verergeren, zoals benauwdheid", aldus een woordvoerder.

Quote Warmte en een hoge luchtvoch­tig­heid kunnen gezond­heids­klach­ten verergeren, zoals benauwd­heid Woordvoerder Attent Zorg en Behandeling

De bewoners van Burgers’ Zoo kunnen prima tegen een beetje hitte, vertelt Bas Lukkenaar. ,,De meeste dieren stammen immers uit tropische landen en de woestijn. Dus die kunnen wel met extreme temperaturen omgaan.” Waarschijnlijk hebben bezoekers meer last van de warmte in de Bush en Desert. Lukkenaar: ,,Zoals altijd in de zomer raden we mensen aan die locaties in de ochtend te bezoeken.”

Lekkere nevel voor de zwijntjes

De verzorgers letten er wel op dat alle dieren genoeg te drinken hebben, zegt Lukkenaar. En soms is er een extraatje: zo krijgen de halsbandpekari's - zwijntjes met een typerende witte streep - in de Desert een frisse nevel de komende dagen. ,,Vinden ze lekker en het zorgt voor een lekker modderbad om in te wroeten”



De dieren geven overigens gratis warmteadvies, meent Lukkenaar. ,,Zoek een plekje in de schaduw en maak je vooral niet te druk!”