Het nieuwe college van Renkum krijgt naast lokaal een links signatuur: PvdA en GroenLinks schuiven aan

Tenminste, dat is wat informateur Eppie Klein adviseert op basis van de gesprekken die hij heeft gehouden met de verschillende partijen in de Renkumse gemeenteraad. ,,Mede op basis van mijn advies heeft GemeenteBelangen er het grootste vertrouwen in met deze partijen te komen te een mooie samenwerking’’, zegt Klein.

Grootste partij

Dat GemeenteBelangen (acht zetels) als winnaar en grootste partij in Renkum deel zou uitmaken van het nieuwe college was op de verkiezingsavond al duidelijk. Door met PvdA en GroenLinks te gaan samenwerken, doet de lokale partij volgens de informateur recht aan de verkiezingsuitslag. Beide linkse partijen wonnen er een zetel bij, waarna de PvdA uitkwam op drie zetels en GroenLinks op vijf.

Voor D66 en de VVD, die nu nog onderdeel uitmaken van het gemeentebestuur, is geen plek meer in het nieuwe college. In tegenstelling tot voorgaande keren mogen die twee partijen net als het CDA (één zetel) wel meepraten over een akkoord. GemeenteBelangen zet namelijk niet in op een coalitieakkoord waarin collegepartijen met elkaar afspraken maken, maar op een door de gemeenteraad gedragen akkoord.

Macht bij gemeenteraad

In zo'n raadsakkoord komt niet alleen te staan hoe politiek te bedrijven, maar ook waarover de partijen met elkaar van mening verschillen. Het is meer een werkplan voor de gemeenteraad dan een opdracht voor het college. Voordeel daarvan is dat de macht meer bij de raad ligt dan bij de wethouders. De gemeenteraad gaat er aankomende dinsdag voor het eerst met elkaar over in gesprek.