Het nieuwe Willemsplein moet een einde maken aan de onbegrijpelijke ‘rijstrookspaghetti’

Interactieve kaartHet héét plein, maar is het dat ook? Of is het Willemsplein in de beleving meer een soort breed uitgevallen stuk van de Arnhemse Centrumring? In het stadhuis neigen ze naar het laatste. Het knooppunt gaat de komende jaren op de schop, en niet zo’n beetje ook. De ambities zijn bijna net zo groot als de problemen.