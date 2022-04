Het ontbrak er nog maar aan dat de buurtbus de bejaarde meesleurde

Toen we woensdag de voordeur uitstapten voor een flinke wandeling, wist ik bij de eerste stappen al waar het zou eindigen: bij een vergeten halte van de buurtbus! We wandelden over de Doorwerthse hei, langs de Heelsumse beek, op de Kabeljauw, over Heelsums mooiste straatje Aan de Beek en de Noordberg. We ontweken wilde paarden bij de oude steenfabriek en doorkruisten uiteindelijk het Renkums Beekdal.