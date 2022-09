Het Openluchtmuseum onder de theaters moet het nog een jaartje volhouden: ‘Monteurs vinden dit een uitdaging’

‘Piepend en krakend’ Arnhems Stadsthea­ter gaat jaren dicht, laatste voorstel­ling is in september 2023

ARNHEM - Het Arnhemse Stadstheater gaat in september 2023 voor jaren dicht voor een grootscheepse renovatie. Het theater gaat op zijn vroegst in 2027 weer open. Volgens directeur Hans Verbugt is de schouwburg zo verouderd dat het niet langer verantwoord is om na 2023 nog langer door te gaan.

27 augustus