Het pand staat te koop, maar de uitbater van het Oranje Koffiehuis denkt nog lang niet aan stoppen

indebuurt.nl 10 jaar koning­schap: dit doen Wil­lem-Alexan­der en Máxima op een putdeksel in Arnhem

Het was gisteren precies tien jaar geleden dat Willem-Alexander de koning van Nederland werd. De beste man kwam in de tussentijd een paar keer op bezoek in Arnhem. Hij werd zelfs samen met de koningin vereeuwigd in de stad. En wel op een putdeksel. Wat doen Willem-Alexander en Máxima daarop en waarom ligt hij ‘ie in Arnhem? Je leest het hier.