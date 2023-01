Hét prentenboek van de Kinderboekenweek komt uit Doorwerth: ‘Krabbelde het met gevaar voor eigen leven op een briefje’

Concert­zaal Oosterbeek wordt mogelijk museum, Renkum zoekt plek voor tweehon­derd cadeau gekregen schilderij­en

OOSTERBEEK - De karakteristieke Concertzaal (1869) in Oosterbeek wordt mogelijk een museum. Het pand is in beeld als onderkomen voor de Collectie Pim Kwak. Deze verzameling 19de- en 20ste-eeuwse landschapsschilderijen van de Veluwezoom kreeg de gemeente vorig jaar cadeau. Maar een plek om ze te laten zien was er nog niet.

28 januari