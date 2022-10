Het rommelt al veel langer bij Sonsbeek: bestuurslid stapte al vóór artistieke leiding op

In de Arnhemse wijken klinken verdeelde reacties op het vuurwerk­ver­bod: ‘Wij gaan gewoon knallen’

Het aangekondigde verbod op het afsteken van alle vuurwerk in Arnhem verdeelt de stad. De een is blij, de ander niet. En in sommige wijken ligt het extra gevoelig. De politie heeft bovendien twijfels over de handhaving. ,,Nu lukt het al niet het illegale vuurwerk aan te pakken.’’

17 oktober