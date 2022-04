Het seizoen is geopend, voor de wielrenner én de ambulance: ‘Niet meteen in de racemodus zitten’

Tweede paasdag en de zon schijnt uitbundig. Het is het startschot voor mijn soort om uit het ei te kruipen. Mijn soort? Dat zijn de wielrenners. Mannen en vrouwen in strakke pakjes die zich in het zweet werken om bijvoorbeeld de Posbank in Rheden op te klauteren.



We zijn met meer dan ooit. Volgens cijfers van de Nederlandse Toerfietsunie (NTFU) zijn er de afgelopen jaren 50.000 nieuwe wielrenners bij gekomen. We zijn nu met ruim een half miljoen, de mountainbikers nog niet eens meegeteld. Ook nu de coronacrisis - aanleiding voor velen om een racefiets aan te schaffen - zo goed als voorbij is, blijven de nieuwelingen hun pedalen geselen.