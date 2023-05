Het woord is nu aan Coley Parry: met miljoeneninjectie selectie Vitesse verbouwen

Studenten­feest veroor­zaakt geluids­over­last: Marcouch ‘wil het beter doen’ tijdens festival­sei­zoen in Arnhem

Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch neemt de klachten uit stad en regio over geluidsoverlast van het Nijmeegese studentenfeest ‘Coupe des Templiers’ op Stadsblokken van afgelopen vrijdag mee in de voorbereiding van het komend festivalseizoen.,,We nemen de klachten zeer serieus. We gaan kijken wat we daarvan kunnen leren en hoe we het straks beter kunnen doen.”