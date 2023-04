Hier branden de Paasvuren dit jaar, u moet er soms wel een stukje voor rijden

lezersvragen Antwoord op jullie vragen over Vitesse en GelreDome-deal: hoeveel macht krijgt verhuurder en komt er een nieuw stadion?

Met de veelbesproken stadiondeal is het voortbestaan van Vitesse veiliggesteld. De Arnhemse club heeft een contract om tot 2030 in GelreDome te mogen voetballen. De stadiondeal roept een hoop vragen op. We vroegen onze lezers: wat willen jullie nog weten over de overeenkomst? Hier zijn de antwoorden.