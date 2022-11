Hierom is de agent die vermeende autokraker doodschoot in Arnhem niet meteen verdachte

Wat zich precies heeft afgespeeld op een parkeerplaats in de bossen achter dierentuin Burgers’ Zoo weten alleen de betrokken agenten. In het persbericht van de politie staat dat de politie rond half zes die woensdagavond een melding kreeg van een ‘heterdaad auto-inbraak’, waarbij één persoon betrokken was. Bij zijn arrestatie heeft deze man zich zo hevig verzet dat een agent daarop een schot gelost heeft. Dat bleek een fataal schot. De man overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.