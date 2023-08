Hierom lopen grote groepen jongeren met dezelfde kleur T-shirt door Arnhem

Wolfheze snakt naar verjonging maar wil géén vinexwijk, wél tiny houses en woongroe­pen met moestuin en voedselbos

Inwoners van Wolfheze hebben zich uitgesproken over de toekomst van hun dorp, dat de komende jaren twee keer zoveel woningen krijgt. Eén ding is duidelijk: de nieuwe woonwijk op het terrein van instelling Pro Persona moet in ieder geval geen standaard vinexwijk worden.