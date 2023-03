Hoe Conny Braam Arnhem verliet om anti-apartheidsactiviste te worden: ‘Intens eenzaam was ik hier’

INTERVIEW Blaudzun: ‘Ik blijf gewoon Johannes: die jongen met een zwarte bril die moeilijke popmuziek maakt’

Met zijn hippe bril, zwarte kleding en dito nagellak heeft Johannes Sigmond het uiterlijk van een popster. En dat is hij ook. Maar net zo goed is hij de Arnhemse jongen die nergens liever fietst dan een rondje over de Posbank of met zijn zus op de tribune van Vitesse zit.