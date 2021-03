Hoe de pedohunt bij Jan (73) gruwelijk misliep: ‘Op die leeftijd laat je je meeslepen’

video Plaatjes­ver­za­me­laars geven bevrijders bijzonder cadeau: eerbetoon aan veteranen met ‘Arnhem Album’

11:38 ARNHEM - Het album van supermarkt Jumbo over Arnhem in de Tweede Wereldoorlog krijgt er binnenkort een unieke groep lezers bij in Groot Brittanië. Arnhemmer Sjaak Tesselhoff heeft met een groep stadsgenoten stapels albums vol geplakt om ze cadeau te geven aan Britse en Poolse oorlogsveteranen in het Verenigd Koninkrijk. Burgemeester Marcouch schreef het voorwoord in een speciale Engelse vertaling.