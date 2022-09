Hoe een paar ogen Arnhemmers ervan moet weerhouden afval te dumpen bij containers

‘Samen houden we Arnhem schoon. Help je mee?’, luidt het motto. Aan de Orionsingel in Malburgen-Oost staat bij een container het eerste exemplaar van het bord. Aanvankelijk nog zonder duiding, zodat het even lijkt of de straat onderwerp is van een kunstproject. Maar, legt een gemeentewoordvoerder uit: ,,Het is een maatregel waarmee we het gedrag van Arnhemmers proberen te veranderen.”