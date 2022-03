Hoe GroenLinks een zetel erbij won in Renkum met maar drie stemmen extra

Verkiezingen2022 GemeenteBe­lan­gen verdubbelt in Renkum: nooit eerder was een lokale partij hier zo groot

OOSTERBEEK - De verkiezingen in Renkum zijn een prooi geworden voor de lokale partij GemeenteBelangen. Die sleept liefst 8 zetels in de wacht. GroenLinks groeit van 4 naar 5. D66 en CDA verliezen elk 1 zetel, de VVD levert er 1 in. Ook in Renkum wint de PvdA, van 2 naar 3.

17 maart