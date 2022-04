Honderden dood geboren baby’s en jong gestorven kindjes krijgen gedenkplek op Rhedense begraafplaats

Gerrit Hoftijzer, voorzitter van Stichting Oude Begraafplaats de Pinkel in Rheden, refereert aan de hoge kindersterfte in de eerste helft van de vorige eeuw; ook in het dorp Rheden, waar in 1870 begraafplaats De Pinkel in gebruik was genomen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in Gelderland tussen 1895 en 1903 bijna veertien van de honderd zuigelingen jonger dan 1 jaar overleden. In de periode van 1934 tot 1939 was dat cijfer gedaald naar 4,4 per honderd zuigelingen.