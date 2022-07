Hoofdpijn van Valkenhuizen: klimaat deugt niet en jaar na opening moet zwembad al weer dicht

Vleermui­zen en huismussen dreigen sloop en woningbouw in Renkum ernstig te vertragen

RENKUM - Vleermuizen en huismussen dreigen woningbouw in Renkum fors te vertragen. Als uit onderzoek blijkt dat er beschermde diersoorten in de voormalige Vita Vera en Jac. P. Thijsseschool leven - en dat is goed mogelijk gezien de staat van de panden - dan mogen de gebouwen niet zomaar worden gesloopt.

