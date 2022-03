Hoofdrol voor Arnhemse politie in negendelige tv-serie: Bureau Arnhem

ARNHEM - Hoe is het om politieagent te zijn in Arnhem? Wat komt er kijken bij het werk in de noodhulp en wie zijn de mensen achter het uniform? Arnhemse politiemensen zijn de hoofdpersonen in een nieuw seizoen van een RTL-serie. Onder de titel Bureau Arnhem krijgt de tv-kijker een blik achter de schermen van het politiewerk.

Na de goed bekeken seizoenen van Bureau Burgwallen, Bureau 040 en Bureau Hofstad is het nu dus de beurt aan Bureau Arnhem. Verschillende ‘politieduo’s’ van de basisteams Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid hebben gedurende een half jaar presentator en programmamaker Ewout Genemans en zijn cameraman Julian Bakkum aan hun zijde. De makers leggen 'live’ vast wat de agenten in hun dienst tegenkomen.

De serie wil een afspiegeling laten zien van het werk in de noodhulp. In negen afleveringen maakt de kijker kennis met alle facetten van het politiewerk. De eerste opnamen lopen van nu tot na de zomer. De uitzendingen zijn gepland voor eind dit jaar.

In Bureau Arnhem komen de dynamiek, het uitgaansleven, het winkelgebied en de diverse wijken van de provinciehoofdstad aan bod. De twee politieteams van Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid zijn te zien bij hun werk in het horecagebied in het centrum, bij evenementen zoals voetbalwedstrijden en Koningsnacht. Maar ook bij hun inzet tegen woninginbraken, overvallen, straatroven en (drugs)overlast.

Volledig scherm Naomi Hoekstra, districtschef van de politieregio Gelderland-Midden, is trots op de deelname van haar Arnhemse agenten aan Bureau Arnhem. © Erik van 't Hullenaar

Arnhemse politie is trots op deelname

Naomi Hoekstra, districtchef Gelderland- Midden is verguld met de deelname van de Arnhemse teams: ,,Wat zijn we trots dat we voor het vierde seizoen Ewout en Julian mogen verwelkomen in het Arnhemse. We kijken uit naar een bijzondere en mooie samenwerking om het vierde seizoen net zo te laten slagen als de voorgaande seizoenen van de serie."

Hoekstra: ,,Ons werk is op veel vlakken divers, spannend en uitdagend. Onze collega’s moeten vaak in een zeer korte tijd veel beslissingen nemen. Dit vraagt niet alleen expertise van hun kant, maar dit vraagt ook doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid. Onze collega’s staan te poppelen om Ewout en Julian welkom te heten en hen het werk in Arnhem en omgeving te laten zien.”

