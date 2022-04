Hoofdwaterleiding knapt in Arnhem; kelders appartementencomplex ondergelopen

UpdateARNHEM - Op de Mahlerstraat in Arnhem is een waterleiding onder een stoep geknapt. Het water stroomde in grote hoeveelheden de weg over. Beheerder Vitens heeft de breuk inmiddels gerepareerd.

Het gaat om een hoofdleiding, zegt een woordvoerder van de brandweer. ,,Die wilden we direct afsluiten, maar omdat we niet wisten wat voor consequenties dat had konden we dat niet direct doen. Het ziekenhuis is bijvoorbeeld vlakbij. Daarom is er ook opgeschaald naar een zogenoemde GRIP-1 situatie”.

De kelder van een seniorencomplex is onder water gelopen. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig om het water weg te pompen. Wat er in de kelder staat is bij de woordvoerder niet bekend.

Oorzaak onbekend

Hoe de hoofdwaterleiding kon knappen is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van beheerder Vitens zegt dat daar onderzoek naar wordt gedaan. ,,Het gaat om een spontane breuk, zoals we dat noemen. Maar de oorzaak daarvan weten we nog niet. Het zou bijvoorbeeld kunnen komen doordat de grond in beweging kwam.”

De situatie is volgens de woordvoerder rond 14.30 uur ‘onder controle’. ,,De leiding is gerepareerd. Er zijn nog zeven aansluitingen die tot een uur of 19.00 verminderde waterdruk hebben. Daaronder is ook de aansluiting op een appartementencomplex.” De woordvoerder benadrukt dat deze huishoudens wél gewoon water hebben. ,,Alleen de druk is minder.”

