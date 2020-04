Horeca-ondernemers uiten forse kritiek op noodmaatregelen: ‘Curatoren krijgen het druk’

Familie­twist ging aan verkoop van afgebrand Arnhems huis vooraf

12:22 ARNHEM - Het afgebrande huis aan de Laan van Klarenbeek in Arnhem was de afgelopen periode het middelpunt van een familietwist over de verkoop van de woning. Dat melden verschillende bronnen. Een felle brand legde woensdagavond de woning goeddeels in de as.