Horecanieuws! 9 x deze zaken openden de afgelopen tijd in Arnhem

Koningsdag Arnhem moet ook in dure tijden gratis blijven; ‘Dat is een van onze speerpun­ten’

Koningsdag in Arnhem moet gratis blijven. De nieuwe voorzitter Ernst Wilton van de stichting Koningsdag Arnhem laat daar geen twijfel over bestaan. ,,Het vrij toegankelijke karakter van het feest is een van onze speerpunten.”