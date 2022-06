Hotel Bosch: van luxe hotel tot krakersbolwerk

Pedofiele Arnhemmer (47) liet misschien wel honderd jongetjes vuurtjes uitplassen, OM eist 36 maanden celstraf

ANRHEM - Misschien wel honderden jongens zijn door een 47-jarige Arnhemmer benaderd in een fles te plassen of een kampvuur uit te plassen. Het Openbaar Ministerie wil nu dat de man vanwege die ontucht 36 maanden de cel in gaat.

