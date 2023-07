Hubert Bruls deelt Arnhemse appels uit aan Vierdaagselopers; ‘Ik word hier warm ontvangen’

Volleybal Deventer volleybal­ster Nicole van de Vosse zet eerste stap over de grens in haar carrière: ‘Ik ben er klaar voor’

Na drie jaar in de eredivisie bij het Talentteam en VC Zwolle trekt diagonaal Nicole van de Vosse (19) uit Deventer voor het eerst in haar nog prille carrière de grens over. Over die met de oosterburen om precies te zijn. Het bescheiden niveau in de eredivisie maakt de overstap naar Bundesligaclub Ladies in Black uit Aken volgens de jeugdinternational noodzakelijk.