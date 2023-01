Huizenkopers hebben weer wat te kiezen in Arnhem: aanbod aan woningen neemt met 17 procent toe

50 extra huizen in het nieuwe Havenmees­ter­kwar­tier in Arnhem, waarvan leeuwen­deel sociale huur

ARNHEM - Het Havenmeesterkwartier in Arnhem krijgt meer woningen dan lang gedacht. In de nieuw te bouwen buurt tussen de Nieuwe Kade en de Westervoortsedijk kunnen 411 huizen worden gebouwd. Dat zijn er vijftig meer dan waar tot nu toe rekening mee was gehouden.

10 januari