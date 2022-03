Icoon van strijd tegen racisme krijgt expositie in Openluchtmuseum: ‘Hij werd gezien als oproerkraaier’

video Ouderwetse plaskrul in Openlucht­mu­se­um: ‘Als hij af en toe wel een keer gebruikt wordt vinden we dat heus niet erg’

ARNHEM - Een lang gekoesterde wens van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is uitgekomen. Al jaren stond een echte Amsterdamse plaskrul op het verlanglijstje. Vandaag heeft zo’n mannenurinoir een plek gekregen in het stukje Jordaan in het museum.

