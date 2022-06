Ik dacht dat het Burgers’ uit Burgers’ Zoo sloeg op burgers: een dierentuin voor burgers

COLUMN REMCO KOCKDrie jaar geleden stuurde ik een mailtje naar Burgers’ Zoo, waarin ik schreef dat ik schreef, boeken het liefst. Of ik misschien een boek over Burgers’ Zoo mocht schrijven?

Dat mailtje was voor mezelf ook een verrassing. Ik kwam nooit in Burgers’ Zoo. De laatste keer dat ik in een dierentuin was geweest, was tijdens een uitje met het gezin in Emmen. Mijn ouders hadden via de Postcode Loterij gratis dierentuinkaartjes gekregen.

Dat bezoek aan Wildlands in Emmen was geen succes. Ik herinner me een file van kinderwagens. Mijn vader en broertje die steeds benadrukten dat ze liever naar Formule 1 hadden gekeken en heel gezellig via hun telefoons het raceverloop in de gaten hielden, plus wat voetbalwedstrijden in de Premier League.

Ik vond Emmen een deprimerende dierentuin. Het leek alsof de dieren dat ook vonden, want ze verstopten zich voor de bezoekers.

Slager uit ‘s-Heerenberg

Een paar jaar later bezocht ik voor een rubriek in De Gelderlander – De Overburen – vermogensbeheerder Erik Willems, wiens kantoor aan de rand van Burgers’ Zoo stond, naast de oude ingang. Het interview ging over de bijzondere locatie van zijn werkplek, waar hij rond voedertijd de apen hoorde brullen.