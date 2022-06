Ik gaf het weer een 6. Daarna gaf ik de iPad zuchtend terug aan het meisje van NS

met video Anne Semler groeide op in de Imbosch: ‘De heimwee is altijd gebleven’

ARNHEM / ROZENDAAL - Kunstenaar en schrijver Anne Semler (74) groeide op in de Imbosch. Een kleine gemeenschap, midden in het gelijknamige natuurgebied aan de rand van Rozendaal. Het leven in de Imbosch was sprookjesachtig, maar had ook een beklemmende kant. ,,Niet alles was wat het leek.”

22 juni