Ik had nog nooit van handschoenverwarming gehoord, maar nu wel. ‘Raad eens hoeveel het kost?’

Pleidooi voor rem op groei snackbars in Arnhem: ‘Mensen moeten zoveel mogelijk bewuste keuze kunnen maken’

ARNHEM - In wijken en rond scholen waar al buitensporig veel ongezond eten te koop is, moet Arnhem ‘volop’ snackbars en fastfoodketens weren. Ook is het belangrijk dat de gemeente met bedrijven praat over het aanbod van bijvoorbeeld een verantwoorde lunch.

17:05