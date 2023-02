Ik stelde me voor hoe het meisje zou gillen en krijsen… Ik wilde dat kleine kreng de stuipen op het lijf jagen

Dwarsdoor­sne­de van Arnhems historie concur­reert met elkaar om de prijzen

De race om de Arnhemse Willem Diehlprijs 2023 zou er best eens een van het grote gebaar kunnen worden. De prijs is een onderscheiding voor de ‘beste restauratie, renovatie of herbestemming’ in de periode 2021-2022. Net de jaren waarin grote projecten als de Eusebiuskerk, Museum Arnhem en High Park zijn afgerond.