Illegale huurders Paasbergflat mogen tijdelijk contract uitdienen: flat moet 1 augustus leeg zijn

De huurders wonen illegaal in de Paasbergflat. Dat wisten ze niet toen ze het tijdelijk huurcontract afgelopen najaar ondertekenden. De eigenaar van de flat en de gemeente Arnhem hebben al lange tijd een conflict. Beide partijen willen dat de voormalige zorgflat aan de Bronbeeklaan in wijk de Paasberg een woonbestemming krijgt. Er zit momenteel een maatschappelijke bestemming op.

Eigenaar wil niet meewerken aan Bibob

De gemeente wil dat de eigenaar van de flat meewerkt aan een integriteitsonderzoek, een zogeheten Bibob. De eigenaar zal dan zijn financiële handel en wandel op tafel moeten leggen, zodat de gemeente kan oordelen of de flat niet gekocht is met crimineel geld. Hij weigert dit vooralsnog. De consequentie is dat de 66 appartementen en studio’s niet bewoond mogen worden.

Toch bood de eigenaar na de vorige zomer voor een tijdelijke periode kamers aan in de Paasbergflat. Die vonden in deze tijd van woningcrisis grif aftrek. Terwijl er nog gewerkt werd aan de renovatie van sommige flatwoningen, betrokken de eerste bewoners hun appartement of studio. De ruimste flats kosten 750 euro en de kleinste 500 euro per maand.

Arnhem vindt het welletjes

In november vond de gemeente Arnhem dat het welletjes was geweest. De huurders moesten eruit. Het lastige was dat zij geen idee hadden dat ze iets verkeerd hadden gedaan. De maatregel viel de bewoners rauw op het dak. De eigenaar van de flat diende een bezwaar in tegen de maatregel.

De gemeente vond dat de gevolgen voor de huurders zwaarder moesten wegen dan handhavend optreden. Uit de tijdelijke huurcontracten blijkt dat de laatste overeenkomst op 1 augustus van dit jaar afloopt. Dat is het moment dat de flat niet meer bewoond mag zijn. De bewoners weten dat hun verblijf eindig is en hebben dan voldoende tijd om een nieuwe woning te vinden, meent de gemeente. Als de flat rond die tijd niet leeg is, zal er een boete volgen.

Overigens biedt de eigenaar via Van der Huizen Vastgoedbeheer en Kamernet gewoon kamers in de Paasbergflat aan. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.