In deze Arnhemse wijk zit maar één huisarts, maar die zit bomvol: bewoners wijken uit naar dorpen in omgeving

Duivels­huis van Gelres veldheer Maarten van Rossum in Arnhem open gesteld

ARNHEM - Het Duivelshuis in Arnhem, het bijzondere woonhuis van Gelres vermaarde maarschalk Maarten van Rossum, is dit weekend open gesteld voor publiek. Gidsen van ’t Gilde Stadswandeling Arnhem nemen mensen mee op een rondleiding die begint in de Eusebiuskerk en eindigt in het Duivelshuis.

16 oktober