In een ander universum leeft klompendansen als nooit tevoren

Met video Alarm in Arnhem na dubbele explosie in winkelcen­trum: ‘Hele flat schrok wakker’

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben zich zware explosies voorgedaan in winkelcentrum Elderveld in Arnhem. Bewoners van een tegenovergelegen woongebouw schrokken wakker van de nachtelijke harde knallen. ‘De hele flat schrok wakker’, volgens een buurtbewoner.