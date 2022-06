In een opgeruimde geest passen geen shetlandpony’s

Het is het eerste wat je ziet als je binnenloopt. Op die smalle richel bij het raam. Je zegt: ,,Er staat een shetlandpony in de vensterbank”. Want dat doe je nu eenmaal als je verbaasd bent. Dat wat al overduidelijk is, spreek je hardop uit. Maar goed, in werkelijkheid ging het dus om een houten pony. (En daarnaast stond er een van porselein.)