In kaart: dit zijn de heetste en koelste plekken in Arnhem

Het is heel warm en dat betekent: zweten, de schaduw opzoeken en blijven hydrateren. Maar wist je dat op sommige plekken in de stad een hogere temperatuur gemeten wordt dan op andere plaatsen? Bekijk hier wat de heetste en koelste plekken in Arnhem zijn.

Oké, op de groen-blauwe plaatsen is het koeler dan op de andere oranje en roodgekleurde plekken. Het verschil kan tot wel tien graden zijn! Maar laten we eerlijk zijn, het is sowieso héét deze dagen.

Warmte in de stad

Weerman Huub Mizee legt aan TVWest uit hoe dat grote temperatuurverschil ontstaat. “Als ik het in mijn weerberichten over de temperaturen heb, dan bedoel ik altijd de temperatuur buiten de steden en dorpen. In bebouwde en stedelijke gebieden is het meestal wat warmer dan op het platteland. Dat heeft te maken met het feit dat het zonlicht in de steden wordt vastgehouden en makkelijker wordt opgenomen door de bebouwing en het asfalt. Soms kan het verschil oplopen tot wel enkele graden.”

Kort samengevat: hoe meer bebouwing, hoe warmer. Vandaar dat een open terrein zoals de uiterwaarde of het park wat minder warmte vasthoudt. Dus, als je een beetje af wilt koelen deze dagen kan je het best naar een van de Arnhemse stadsparken of de uiterwaarden gaan. Al is een terrasje in het buitengebied, bijvoorbeeld bij theeschenkerij Hoeve Klein Mariëndaal of het Arnhems Gemaal, natuurlijk ook niet verkeerd.

Koelste en heetste plekken in Arnhem

Atlas Natuurlijk Kapitaal heeft in kaart gebracht wat de warmste en koelste plekken in Arnhem zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de parken Sonsbeek en Zypendaal heerlijke plekken om af te koelen. Op warme dagen kun je beter niet op de Markt, het Nieuwe plein of het Velperplein gaan zitten, want dat zijn een paar van de heetste plekken in de stad. Klik hier om zelf over de kaart te scrollen.

Afkoelen in Arnhem

Lukt het je nog niet om zonder water af te koelen in Arnhem? Check dan hieronder de tips om de hitte te overleven! En onthoud: altijd blijven hydrateren en goed insmeren!

