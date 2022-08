In perspectief: zo lang zijn alle straten en wegen van Arnhem in totaal

Eerst even dit: wat valt er precies onder het wegennetwerk? Volgens de overheid is dat: ‘de totale lengte van alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders zoals het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. De wegen moeten voorzien zijn van een straatnaam en nummer.’ Een laatste punt is dat er motorvoertuigen met meer dan twee wielen op mogen rijden.

Milano

De totale lengte van het Arnhemse wegennetwerk bedroeg in 2021 in totaal 779 kilometer. Dat is hemelsbreed even ver als de afstand tussen station Arnhem centraal en een zuidelijke buitenwijk van Milaan, het centrum van Turijn in Italië en het noordelijkste puntje van de Noorse stad Stavanger.

Meer en minder

In de loop van de afgelopen drie jaar is de lengte van de wegen en straten in Arnhem maar een héél klein beetje veranderd. In 2019 was de lengte namelijk 6 kilometer korter en in 2020 was het wegennet 5 kilometer korter dan de huidige 779 kilometer. Hoe dat verschil zo klein bleef? Er kwamen simpelweg niet zoveel straten en wegen bij, de afgelopen drie jaar in Arnhem. Hooguit wat straten in nieuwbouwwijken als Schuytgraaf, zoals de Anton de Komlaan en de Martin Luther Kingweg.