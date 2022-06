Inbreker gestoken met mes: kwestie van zelfverdediging of ‘eigen rechter spelen’?

Theater­maak­ster wil discussie over ggz aangaan: ‘Waar ligt de grens tussen normaal en gestoord?’

ARNHEM - Theatermaker Eva de Jager is kritisch over de Nederlandse ggz, de geestelijke gezondheidszorg. ,,De menselijke maat is zoekgeraakt.” Daarover gaat Suikerspinsels, bitterzoet vermaak, dat zaterdag 18 juni in première gaat.

16 juni