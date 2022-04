Indiase studenten spelen crickettoernooi in Velp: ‘Thuis is het wel warmer, maar het is fijn om hier de sport te doen’

Maar in India is het een van de populairste sporten. De sport kwam ooit in India terecht doordat het land bij Engeland hoorde. Daar is de liefde voor de sport in de tussentijd redelijk bekoeld, maar in India wordt het volop gespeeld. Er zijn vele teams en vaak worden ook provisorische cricketveldjes op straat opgetuigd. Hoewel de grootste nationale sport hockey is, is cricket de nationale obsessie.