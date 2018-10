Infiltrant politie ging ver binnen Arnhemse terreurcel: ‘Verdediging zal inzetten op uitlokking’

Op bedevaart naar een plastic Maria in Renkum, dat voelt niet goed

17 oktober NIJMEGEN/ RENKUM - Wie in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk in Renkum een kaarsje opsteekt, doet dit bij een 3D-geprinte en beschilderde kopie van de 'Maria van Renkum'. De echte is uitgeleend aan museum Het Valkhof in Nijmegen. Voor de net geopende tentoonstelling over edelvrouw Maria van Gelre.