Influencer Défano Holwijn geeft les over geld op Leerpark Arnhem: ‘We zien veel jongeren die schulden hebben of online worden opgelicht’

De pubers van de tweede klassen die een project afsluiten, komen nonchalant over. Toch zijn ze gespannen. Ze kennen Défano Holwijn van sociale media als Instagram en YouTube. Maar ook als acteur en rapper. Ze zijn fan. Stiekem filmen ze hem en giechelen ze als hij dichtbij komt.



Nadat de laatste tonen van de nummers waar Holwijn mee opent nog in de ruimte echoën, gaat hij in gesprek met de leerlingen over geld. En over de gevaren als je het te snel uitgeeft aan dingen die je niet nodig hebt.



,,Ik vind het belangrijk om jongeren te helpen”, stelt hij. ,,Ik leer anderen sowieso graag hoe je met geld omgaat. Ik doe dat ook met mijn video’s. Een van mijn tips is het opschrijven van je uitgaven, iedere maand. Dan weet je waar je geld naartoe gaat.”