Informatiebeveiliging Arnhem rammelt aan tal van kanten, politiek vraagt opheldering: ‘Enorm zorgelijk’

Onderdelen­fa­bri­kant Tupy uit Brazilië broedt in Arnhem op trucks op waterstof

ARNHEM - De Braziliaanse producent van onderdelen voor vrachtwagens en machines Tupy gaat vanuit Arnhem motoren voor de hele wereld ontwikkelen die zwaar werk kunnen verzetten op waterstof in plaats van diesel. Het internationale bedrijf is met een hoofdkantoor voor Europa neergestreken in bedrijfsverzamelgebouw ‘t Hert aan de Meander bij de A12.

13 november