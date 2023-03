Inrichten maar! In Arnhem centrum vind je nu een tijdelijke meubeloutlet

indebuurt.nlZoek je nog nieuwe eyecatchers voor in huis en houd je van design? Dan kun je bij de tijdelijke meubeloutlet van Odesi in Arnhem je hart ophalen. In de winkel vind je onder meer eettafels, salontafels, eetkamerstoelen en kasten ontworpen door Nederlandse interieurontwerpers.

Interieurarchitect Kees Marcelis ontwierp enkele meubels die in de outlet in Arnhem te koop zijn. Zowel de Belly-eettafel als de Stone-salontafels zijn van zijn hand, laat assistent-productontwerper Milan Huisman weten. Leuk feitje: Kees komt uit Oosterbeek en had jarenlang een interieurarchitectuurstudio aan het Roermondsplein in Arnhem. Hij bedacht ook het ontwerp voor de voormalige bloemenkiosk. Dat is het ‘stalletje’ waar je nu Dunkin’ Donuts vindt.

Outlet met meubels in Arnhem

Afijn, niet zo gek dus, dat er nu een outlet met designmeubels van onder andere Kees Marcelis in Arnhem te vinden is. In de winkel in de Weverstraat bekijk je een deel van de interieuritems fysiek, de rest van de spullen check je op de website van Odesi. Eettafels kosten nieuw tussen de 1500 en 3000 euro, maar in de outlet scoor je deze met een korting die oploopt tot 40 procent.

Volledig scherm De outlet van Odesi in de Weverstraat Arnhem © indebuurt Arnhem

Alleen op afspraak

Heb je interesse in één of meerdere interieuritems en maak je al aanstalten om naar de Weverstraat te gaan? Let dan even op. Je kan de winkel alleen bezoeken op afspraak. Maak die even door te mailen of te bellen naar 0418-743101, anders sta je voor een dichte deur. Milan laat weten dat de outlet dit voorjaar misschien ook een paar weekenden opengaat voor iedereen, maar of dat doorgaat en wanneer is nog niet duidelijk.

Tijdelijke winkel

Wat ook nog niet bekend is, is hoe lang de Odesi meubeloutlet in Arnhem openblijft. De oplettende lezer had het wellicht al gespot: de winkel is maar tijdelijk. Hoe lang de zaak open blijft is afhankelijk van hoe snel de producten uitverkopen.

