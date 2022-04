Situatie op door rhinovirus getroffen pensi­onstal in Doorwerth is stabiel: ‘Maar het blijft spannend’

DOORWERTH - De situatie in pensionstal Snippervlucht in Doorwerth waar de paardenziekte rhinopneumonie heerst, is stabiel. Al blijft het komende maand volgens eigenaar Dirk Jan van de Born spannend. ,,Elke ochtend betreed ik met lood in de schoenen de stal en hoop ik dat het met de paarden goed gaat.”

