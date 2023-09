Isimat-Mirin vindt Vitesse onherkenbaar: ‘Niemand mag hier gespaard worden’

DFS, dat torenhoge ambities heeft, bundelt krachten met UDI 1896: ‘We willen het handbal in Arnhem weer structu­reel op de kaart zetten’

De handballers van DFS Arnhem beginnen zaterdagavond aan het nieuwe seizoen in de eredivisie. In Emmen is E&O/Hurry Up de eerste, pittige tegenstander. De ambities van de Arnhemse club zijn hoog. In ieder geval bij hoofdtrainer Pascal Lucassen. ,,Ons doel? Het kampioenschap.” Maar achter de schermen wordt samen met buurman UDI 1896 veel verder gekeken.