Ivonne werd als tiener misbruikt: 'Toen ik besloten had dat ik zelfmoord zou plegen, kreeg ik rust'

Ivonne was 29 toen ze midden in de zomer depressief in haar flatje in Veenendaal zat en besloot dat ze niet langer seksueel misbruikt wilde worden. Ze kocht heroïne, wat ze nooit eerder had gebruikt, en dacht: 'ik jens alles erin en ik wil nooit meer wakker worden.'

Nee, niet weer!

Eerder die dag had de man die haar als kind zeven jaar misbruikte voor de deur gestaan. Een huisvriend van vroeger die ze jaren niet had gezien. ,,Hij kwam peilen of ik weer onder zijn macht kon vallen. Hij zei dat ik me moest laten testen op geslachtsziekten en kondigde daarmee nieuw misbruik aan. Alles in mij schreeuwde: nee, niet weer! Maar ik werd weer dat meisje van 12 en had geen verweer. Van seksuele handelingen kwam het op dat moment niet, maar ik knielde wel weer voor hem.’’

Het meisje van 12 was de jongste in een gezin in het westen van het land dat niet veel te zeggen had. Haar broers konden na het eten ontspannen als Ivonne de afwas moest doen. Dat veranderde toen Tim* over de vloer kwam. Hij was 35 en kon het goed vinden met Ivonnes ouders. ,,Het was een joviale man vol verhalen. Hij had gereisd. Voor mij was hij een held in een wit pak, want dat had hij aan toen hij voor het eerst bij ons thuis kwam.’’

Drie, vier keer per week was Tim in huis en hij had oog voor Ivonne. Hij bekommerde zich om haar. Toen hij op een avond dia's van zijn reizen liet zien, nam hij het voor haar op toen ze naar bed werd gestuurd. ,,Laat haar erbij zitten'', zei hij. Hij vroeg het meisje ook waarom zij altijd de afwas moest doen en haar broers nooit. Zo pakte hij Ivonne in en maakte hij haar stukje bij beetje los van het gezin waarin ze opgroeide.

Broekzak

Quote Het was iedere keer weer een verschrikking, maar ik zette een deel van mezelf uit. Ivonne Meeuwsen Toen hij haar vertrouwen had gewonnen, kon hij verder gaan. ,,Ik zat knus naast hem op de bank toen hij mijn hand in zijn broekzak stak. Op dat moment was dat niet onbehaaglijk. Ik zocht affectie en aandacht en hij was mijn held.’’



Dat veranderde de volgende keer dat Tim naast haar zat. ,,Toen zat er een gat in die broekzak. Ik voelde dat ik dit niet wilde en bevroor van binnen. Ik kon er niets tegen doen.’’



Er ontstond een ongezonde 'relatie' tussen de twee waarin seks een belangrijke rol speelde. Dat gebeurde bij Ivonne thuis, in de auto van Tim, in de kelderbox bij zijn moeder thuis, op de camping, in het weekend op de school waar Tim werkte. ,,Het was iedere keer weer een verschrikking, maar ik zette het deel van mezelf uit dat het verschrikkelijk vond en werd iemand anders die op mij leek. Alles is op zo'n moment een leugen, ook alles buiten het misbruik om. Niets is meer normaal.’’



Niemand had ooit iets in de gaten, ondanks de vele uren en dagen van misbruik. ,,Het waren lange sessies van drie tot vier uur, een keer of drie per week. Ik had daarna altijd pijn.’’

Macht

Toch draaide de affaire in de kern niet om seks, zegt Ivonne. ,,Hij kickte erop om mij volledig in zijn macht te hebben. Dat ging zo ver dat hij bepaalde of ik klaarkwam of niet. Het is heel verwarrend als iets wat lekker voelt tegelijk iets is wat je niet wilt.’’

Quote Er was nooit iemand die belangstelling voor me had. Ik kan daar begrip voor opbrengen, maar het was verdomd kut Ivonne Meeuwsen Met Ivonne ging het steeds slechter. Ze ging haar borsten, haar vrouwelijkheid, verbloemen door truien over elkaar te dragen. Ze maakte snel ruzie met mensen. De leugens die ze vertelde om te verbergen waar ze werkelijk uithing en de vele uren die Tim met haar doorbracht waren doodvermoeiend. Stoppen lukte niet. ,,Op mijn 16de dacht ik continu: ik wil dit niet meer, maar de enige bij wie ik met mijn emoties terechtkon, was hij. De stilte en het geheim sneden me af van iedereen die me zou kunnen helpen. Er was nooit iemand die belangstelling voor me had. Ik kan daar begrip voor opbrengen, maar het was verdomd kut.’’



Eén keer deed ze een halfslachtige poging om van Tim af te komen. Ze zei dat ze niet meer wilde. ,,Hij zei dat de maatschappij verknipt is om onze relatie niet normaal te vinden.'' Er veranderde niets.

Kindjes

Toen ze 19 was, zei Tim dat het tijd was dat Ivonne op zichzelf ging wonen. ,,Ik moest een flatje huren en dan zou hij een paar kindjes bij me maken, zei hij. Ik dacht: alles, maar dat niet. Ik voelde voor het eerst een verzet dat krachtiger was dan mijn conditionering, omdat ik wist dat ook mijn kinderen dan slachtoffer zouden worden en dat het dan nooit zou stoppen.’’

Ze vluchtte naar Amerika. Het land van John Denver, de zanger van haar favoriete muziek. ,,Met de muziek waar ik naar luisterde, deed hij niets en was het enige wat onbesmet was. Met al het andere wat ik deed, bemoeide hij zich. Zelfs door mijn tekeningen tekende hij heen.’’

Het werden jaren van ploeteren om genoeg geld te verdienen en te overleven. Tijd om na te denken over het verleden was er niet. Ivonne hopte van baantje naar baantje. Ze was eenzaam. Toen ze na een jaar terugkwam en tijdelijk weer bij haar moeder introk, eiste Tim haar meteen weer op. Opnieuw vertrok ze naar Amerika. Dit keer bleef ze jaren weg. ,,Ik kwam weer terug naar Nederland om te studeren, zodat ik me daarna ik Amerika kon vestigen. Om daarvoor een vergunning te krijgen, moest ik een studie hebben afgerond. Ik wilde psychologie studeren, maar dat ging niet. Ik kwam mezelf tegen.'’’

Volledig scherm Ivonne Meeuwsen © Rolf Hensel Zo kwam het dat ze op die warme augustusdag depressief in haar flat in Veenendaal zat. De heroïne heeft ze nooit in haar lichaam gespoten. ,,Toen ik besloten had dat ik zelfmoord zou plegen, kreeg ik rust. Het hoefde allemaal niet meer en daardoor kon ik helderder nadenken. Ik dacht: stel dat ik de rest van mijn leven geen seks meer met hem hoef te hebben. Het maakte me nieuwsgierig. Hoe zou het leven eruit kunnen zien? Plus: ik kon altijd nog dood.’’



Nog volledig in de war zette Ivonne stappen om een ander leven te beginnen. Ze verhuisde naar Arnhem, ging daten en ontmoette haar eerste partner. ,,Tot mijn 30ste had ik nooit relaties gehad. Ik dacht helemaal niet aan relaties. Vond mannen eng. Als iemand al liet merken interesse voor me te hebben, dan liep ik weg. Ik was aan het overleven.’’ Van haar verleden wist nog steeds niemand af, maar één ding stond vast. ,,Ik hoefde nooit meer seks met hem te hebben.’’

Keerpunt

Het echte keerpunt kwam toen Ivonne een vriendin vertelde over de 'relatie' die ze als kind had gehad. De vriendin stelde haar een paar rake vragen. ,,Zei hij dat je zo volwassen was voor je leeftijd? Zei hij dat je heel bijzonder was? Dat je ouders het niet zouden begrijpen?’’ Het was precies wat Tim haar had verteld. Haar vriendin vertelde dat dit taal van een misbruiker was. ,,Toen realiseerde ik me dat ik was misbruikt en dat ik er in mijn eentje niet uit zou komen. Twee weken later zat ik bij een therapeut.’’



Toen haar moeder een feest wilde geven vanwege haar 65ste verjaardag en Tim ook was uitgenodigd, raapte Ivonne de moed bij elkaar om haar moeder te vertellen wat er was gebeurd. ,,Ze geloofde me meteen. Ze had Tim nooit gemogen. 'Die vieze, gore klootzak', zei ze.'’’



Tim zelf heeft ze nooit geconfronteerd met het verleden. ,,Daders maken zichzelf wijs dat het oké is. Dat een kind er geen schade van heeft. Dat ze zouden stoppen als een kind zou huilen.’’ Van aangifte doen was ook geen sprake, omdat de feiten verjaard zijn. ,,Daarbij heb ik niet zo veel geloof in ons rechtssysteem. Jaarlijks worden 62.000 kinderen voor het eerst misbruikt, maar er worden maar 600 rechtszaken begonnen. In het proces vallen heel veel mensen af wegens gebrek aan bewijs.’’

Tralies

Liever dan hem achter de tralies krijgen, wilde Ivonne met haar verleden in het reine komen. Dat is gelukt, zegt ze. ,,Ik ben er helemaal mee klaar en hij is niet meer belangrijk voor me.'' De grootste pijn vormen de verloren jaren. ,,Het niet weten wie ik zou zijn als dit niet was gebeurd. Door misbruik raak je van jezelf weg. Het heeft 30 jaar gekost om mezelf weer te vinden en de zelf die ik vond, is niet dezelfde als wie ik achterliet. Misbruik bepaalt de manier waarop je naar de wereld kijkt. Ook als je het al achter je hebt gelaten, zal het altijd een deel van je geschiedenis zijn. Maar je hoeft er geen last meer van te hebben.''

Boeken

Quote Door misbruik raak je van jezelf weg. Het heeft 30 jaar gekost om mezelf weer te vinden en de zelf die ik vond, is niet dezelfde als wie ik achterliet. Ivonne Meeuwsen Ivonne Meeuwsen woont nog steeds in Arnhem en schrijft boeken over seksueel misbruik. Verder werkt ze als hulpverlener en coach voor mensen die misbruikt zijn en organiseert ze twee keer per jaar een symposium rond het thema seksueel misbruik. Op 11 november komt haar nieuwe boek Zwangerschap na seksueel misbruik uit.