Jac. Toes scoort in Duitsland met thriller, maar in het Nederlands is het boek niet te koop: ‘Daar sta ik versteld van’

9 x buiten zwemmen in Arnhem en omgeving

Verkoeling, please! Dat is wat veel Arnhemmers denken als de temperaturen weer ver boven de 25 graden uitkomen. Gelukkig zijn er in Arnhem en omgeving genoeg plekken waar je een frisse duik kunt nemen. Indebuurt zette een aantal plekken waar je buiten kunt zwemmen in en bij Arnhem voor je op een rij.

