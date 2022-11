Jan Fossen fietste drieduizend kilometer langs ‘de binnenrand van Nederland’: ‘Je moet een beetje gek zijn voor dit soort dingen’

Wielerboeken zijn er in overvloed. Filosofieboeken ook, maar een combinatie van die twee is zeldzaam. ,,Fietsen met filosofie op de bagagedrager”, noemt schrijver Jan Fossen (59) zelf die samensmelting van onderwerpen.

Kletterbuurt

In het boek is tussen het filosoferen door óók ruimte voor aards afzien. Zo is het verslag over etappe 15 (80 kilometer vanuit Bruinisse) ronduit heroïsch door stormachtige omstandigheden. ,,Dan fiets je door dorpjes waarvan je denkt: ‘tja, wat doe ik hier?’ Leuk was anders.”